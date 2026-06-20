İran: Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı

Hatem'ül Enbiya Merkez Karargâhı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin savaşı sona erdirme anlaşmasının ilk maddesini uygulamayarak verdiği sözleri açıkça çiğnediği belirtildi.

Ayrıca Siyonist İsrail'in Güney Lübnan'daki ateşkesi sürekli ve aralıksız şekilde ihlal ettiği, bölge halkının ölümüne ve yerinden edilmesine neden olduğu, askeri güçlerini ise geri çekmediği vurgulandı.

İran tarafı, bu gelişmeler karşısında Hürmüz Boğazı'nın kapatılması kararının alındığını ilan etti.

Kapatma kararının, karşı tarafın taahhütlerine uymamasına yönelik bir ilk adım olduğu ifade edilen açıklamada, saldırgan eylemlerin devam etmesi durumunda, muhatapları yükümlülüklerini yerine getirmeye zorlamak amacıyla daha ileri adımların planlanacağı ve kararlılıkla uygulanacağı bildirildi.