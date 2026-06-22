İranlı sözcü: Karşı tarafı taahhütlerini yerine getirmeye zorlamalıyız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Bürgenstock Zirvesi'nin ardından İran Radyo ve Televizyon Kurumu'na (IRIB) yaptığı açıklamada, nihai müzakerelerin başlaması için gerekli olan kalan maddeler hakkında görüşmeler gerçekleştirildiğini söyledi.

Bekayi, petrol satışına ilişkin gerekli izinlerin verilmesi ve İran'ın varlıklarının serbest bırakılması konularının ele alındığını, bu alanlarda önemli ilerlemeler kaydedildiğini ifade etti.

Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin güvenli geçişi konusunda da bir mekanizma oluşturulması yönünde mutabakata varıldığını belirten Bekayi, bunun önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.

İranlı sözcü, pazar sabahı başlayan toplantıların oldukça uzun sürdüğünü belirterek, dörtlü toplantı sırasında ABD tarafından tehdit içerikli açıklamaların yayımlandığını, bunun üzerine İran'ın bu şartlarda dörtlü görüşmelere devam etmeyeceğini bildirdiğini söyledi.

Bekayi, Katar ve Pakistan'ın arabuluculuk çabalarıyla görüşmelerin sürdürülmesinin sağlandığını, ancak İran'ın görüşmelerin artık dörtlü formatta devam etmeyeceğini açıkladığını kaydetti.

Görüşmeler sırasında İran'ın en büyük endişelerinden birinin karşı tarafın taahhütlerini yerine getirmemesi olduğunu dile getiren Bekayi, özellikle İsrail'in ateşkesi ihlal etmeyi sürdürmesine ilişkin kaygıların açıkça ifade edildiğini belirtti.

İranlı sözcü bu çerçevede, barışın kalıcılığını güvence altına almak amacıyla, arabulucuların da yer aldığı ve Lübnan'da savaşın sona ermesi ile çatışmaların durdurulmasını denetleyecek yeni bir mekanizmanın oluşturulduğunu söyledi.

Bekayi, "İran heyetinin yaklaşımı, karşı tarafı taahhütlerini yerine getirmeye zorlamak ve bunların uygulanmasını yakından takip etmektir." dedi.

Dışişleri Sözcüsü, müzakere heyetinin bu aşamadaki çalışmalarının tamamlandığını, ancak teknik ekiplerin çalışmalarını yarın da sürdüreceğini ifade etti.