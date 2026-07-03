Şehit Ayetullah Hamaney'in cenazesine Türkiye'yi temsilen Cevdet Yılmaz katıldı

28 Şubat'ta ABD ile İsrail'in düzenlediği terör saldırısı sonucu şehit düşen Şehit Ayetullah Seyyid Ali Hamaney için Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde resmi taziye merasimi gerçekleştirildi.
Cenaze töreninde yabancı heyetler ve çeşitli siyasi şahsiyetlerin, İslam Devrimi’nin Şehit Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney'e ve beraberindeki şehitlere saygı duruşunda bulunduğu bildirildi.
İmam Humeyni Musalla Camisi’ndeki resmi törene Türkiye’yi temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldı.
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