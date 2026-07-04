Hürmüz Boğazı: Enerji koridorundan İran'ın jeopolitik caydırıcılık aracına kadar

40 günlük savaş, yalnızca İran ile rakipleri arasında yaşanan askeri bir çatışma olmadı. Aynı zamanda Fasr Körfezi'ndeki güç dengelerini değiştiren ve Batı Asya'da caydırıcılık kavramını yeniden tanımlayan bir dönüm noktası oldu. Geçmişte daha çok enerji taşımacılığının ana güzergahı olarak görülen Hürmüz Boğazı, bugün İran'ın en önemli jeopolitik güç unsurlarından biri haline gelmiş durumda. Bu deniz yolu artık sadece bölgesel güvenliği değil, küresel ekonomiyi ve büyük güçlerin stratejik hesaplarını da doğrudan etkiliyor.

Uzun yıllar boyunca ABD'nin Fars Körfezi stratejisi, askeri üstünlüğünün enerji akışının güvenliğini garanti ettiği varsayımına dayanıyordu. Bahreyn'deki 5. Filo, Arap ülkelerindeki çok sayıdaki askeri üs ve Batılı güçlerin sürekli varlığı bu anlayışın ürünüydü. Washington, deniz ticaretinin güvenliğini sağlayan ve olası tehditleri kontrol altında tutan temel aktör olarak görülüyordu.

Ancak son savaş bu varsayımı ciddi biçimde sarstı. İlk kez, Hürmüz Boğazı üzerindeki fiili kontrolün yalnızca savaş gemileri ve hava savunma sistemleriyle değil, boğazın kuzey kıyılarını kontrol eden aktörün jeopolitik konumu, caydırıcılık kapasitesi ve siyasi iradesiyle belirlendiği açık biçimde ortaya çıktı. Bu aktör ise İran'dı.

ABD'nin eski Suudi Arabistan Büyükelçisi Michael Ratney'in, "İran Hürmüz Boğazı'nı kapattığı anda Fars Körfezi'nin tüm psikolojisi değişti." sözleri de bu dönüşümü yansıtıyor. Bu ifade sadece askeri bir hamleyi değil, bölgenin güvenlik düzenine ilişkin köklü anlayışın değişimini anlatıyor.

Strateji literatüründe dengeleri değiştiren unsur her zaman bir füzenin ateşlenmesi ya da bir savaş gemisinin batırılması değildir. Asıl belirleyici olan, devletlerin, finans piyasalarının, sigorta şirketlerinin, yatırımcıların ve enerji ithalatçılarının güvenlik algısındaki değişimdir. Fars Körfezi’nin güvenliğinin İran dikkate alınmadan sağlanamayacağı düşüncesinin yaygınlaşması, coğrafi sınırlar değişmese bile güç dengesinin değiştiği anlamına geliyor.

Bu çerçevede Ratney'in Hürmüz Boğazı'nı "Demokles'in Kılıcı" olarak nitelendirmesi dikkat çekiyor. Bu kılıç yalnızca Körfez ülkelerinin değil, küresel ekonominin de üzerinde sallanıyor. Dünya petrolünün, sıvılaştırılmış doğal gazın ve stratejik malların önemli bir bölümü hâlâ bu güzergâhtan geçiyor. Dolayısıyla yaşanacak herhangi bir aksama, küresel tedarik zincirini, enerji piyasalarını, deniz sigortacılığını ve uluslararası taşımacılığı doğrudan etkiliyor.

Bu nedenle Hürmüz Boğazı artık sadece coğrafi bir geçiş noktası değil, büyük güçlerin karar alma süreçlerinde siyasi bir değişken haline gelmiş durumda. İran'la ilgili alınacak her kararın, küresel enerji güvenliği üzerindeki etkisi de hesaplanmak zorunda kalıyor.

Bu bağlamda, The New York Times'ın İran ile ABD arasında hazırlanan ilk anlaşma taslağına ilişkin haberi de önem taşıyor. Habere göre dikkat çeken nokta, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yönetimindeki rolünden söz edilmesi değil; bu su yolunun kalıcı biçimde yönetilebilmesi için Tahran'ın katılımı ve onayının zorunlu olduğunun kabul edilmesi. Bu yaklaşım, İran'ın artık yalnızca bir güvenlik meselesi olarak değil, bölgenin gelecekteki deniz güvenliği mimarisinin ayrılmaz bir parçası olarak görüldüğünü gösteriyor.

Bu değişimin önemli jeopolitik sonuçları bulunuyor. Fars Körfezi'nin güneyindeki Arap ülkeleri uzun yıllar boyunca ABD'nin güvenlik şemsiyesi altında İran'ı dengelemeye çalıştı. Ancak son savaş, bu modelin ciddi sınırları olduğunu ortaya koydu. En gelişmiş savunma sistemleri bile Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek bir krizin ekonomik maliyetini ortadan kaldıramıyor.

Bunun sonucu olarak caydırıcılık anlayışı da değişti. Artık caydırıcılık yalnızca askeri karşılık verebilme kapasitesiyle değil, rakibe ekonomik, psikolojik ve stratejik maliyet yükleyebilme gücüyle de ölçülüyor. İran, geniş çaplı bir savaşa ya da toprak işgaline gerek kalmadan küresel ekonomi üzerinde etkili olabileceğini gösterdi. Uluslararası ilişkiler literatüründe bu durum "jeoekonomik caydırıcılık" olarak tanımlanıyor; yani coğrafi konum ve ekonomik kapasitenin, hasım aktörlerin kararlarını maliyetli hale getirecek şekilde kullanılması.

Bu açıdan bakıldığında İran'ın savaşta elde ettiği en önemli kazanım, cephedeki askeri başarıdan çok rakiplerinin zihinsel hesaplarını değiştirmesi oldu. Artık Washington, Londra ya da Tel Aviv'deki karar vericiler, olası bir askeri adım atmadan önce bunun petrol fiyatları, enerji piyasaları, deniz taşımacılığı ve küresel ekonomi üzerindeki sonuçlarını da dikkate almak zorunda.

İşte bu zihniyet değişimi, Hürmüz Boğazı'nın stratejik değerini daha da artırdı. Geçmişte küresel ekonomi için kırılgan bir geçiş noktası olarak görülen boğaz, bugün İran'ın en önemli caydırıcılık araçlarından biri olarak değerlendiriliyor. Başka bir ifadeyle Hürmüz artık yalnızca petrolün değil, jeopolitik mesajların da geçtiği bir güzergâh haline geldi.

Bu durum, İran'ın boğazda sürekli kriz çıkarmayı hedeflediği anlamına gelmiyor. Tam tersine, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanmasındaki rolü güçlendikçe, ülkenin jeopolitik konumu da sağlamlaşıyor. Buradaki temel fark "kontrol" ile "engelleme" arasındadır. Kontrol, küresel ticareti durdurmak değil; jeopolitik bir gerçeği yönetebilme kapasitesidir. İran'ın bu rolü uluslararası düzeyde ne kadar meşru kabul edilirse, pazarlık gücü de o ölçüde artacaktır.

Bu gelişme bölge ülkelerine de önemli bir mesaj veriyor. Fars Körfezi'nin güvenliği artık yalnızca bölge dışı güçlerin varlığına dayandırılamaz. Son savaş, kalıcı bir güvenlik düzeninin, bölgenin en önemli aktörlerinden biri olan İran'ın katılımı olmadan kurulamayacağını gösterdi. Bu nedenle önümüzdeki dönemde Körfez'in "ithal güvenlik" modelinden, bölgesel aktörlerin daha fazla söz sahibi olduğu bir güvenlik anlayışına yönelmesi bekleniyor.

Sonuç olarak kırk günlük savaşın en önemli stratejik mirası, imha edilen hedeflerin sayısı ya da kullanılan ateş gücü değil; Fars Körfezi'ndeki güç psikolojisinin değişmesi oldu. Bugün küresel enerji güvenliği artık İran'dan bağımsız düşünülemiyor. Tahran'a yönelik her baskı veya askeri girişim, beraberinde doğuracağı ekonomik ve jeopolitik maliyetlerle birlikte değerlendirilmek zorunda.

Bu nedenle Hürmüz Boğazı artık yalnızca bir deniz geçidi değil; İran'ın en önemli stratejik caydırıcılık unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Bu gerçeğin uluslararası aktörlerin hesaplarında daha fazla yer edinmesiyle birlikte, Fars Körfezi'nin gelecekteki güvenlik mimarisinin de İran'ın rolünü dikkate alan yeni bir denge üzerine şekillenmesi bekleniyor.