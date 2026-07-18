Kpler: Hürmüz Boğazı'ndan üç gündür hiçbir petrol tankeri geçmedi

El Cezire'nin aktardığına göre, İran ile ABD arasında devam eden karşılıklı saldırılar ve artan gerilim, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini ciddi şekilde etkiledi.

Dünya genelindeki gemi hareketlerini izleyen Kpler, üst üste üçüncü gün de Hürmüz Boğazı'ndan hiçbir petrol tankerinin geçiş yapmadığını açıkladı.

Haberde, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatın çökmesinin ve ticari gemilere yönelik saldırıların yeniden başlamasının ardından deniz taşımacılığı şirketlerinin gemilerini Hürmüz Boğazı'ndan geçirmemeyi tercih ettiği belirtildi.

Bu gelişmelerin, dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinde keskin bir düşüşe yol açtığı ifade edildi.