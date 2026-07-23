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23 Tem 2026 09:12

Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan tankerde yangın çıktı

Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan tankerde yangın çıktı

Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda mayınlı rotadan geçmeye çalışan bir tankerin patlayarak alev aldığını duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki mayınlı rotadan geçmeye çalışan bir tankerin meydana gelen patlamanın ardından alev aldığını bildirdi. Gelişme sonrasında aynı bölgede seyreden diğer iki geminin de hızla geri döndüğü aktarıldı.

Olayın ardından bir açıklama yapan Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı’nın tamamen kendi kontrolleri altında olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bölgedeki ABD kaynaklı düşmanlıklar sona erene kadar Hürmüz Boğazı tamamen kapatılmıştır. Hiçbir petrol tankeri giriş veya çıkış yapamayacaktır. İran İslam Cumhuriyeti ile koordinasyon sağlamadan geçmeye çalışan her gemi, aynı akıbete uğrayacaktır.”

News ID 1937646

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