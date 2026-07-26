Erakçi ile Kallas bölgesel gelişmeleri telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, telefon görüşmesinde bölgesel ve uluslararası son gelişmeleri değerlendirdi.

Erakçi, görüşmede İran'a ait bir ticari geminin Hazar Denizi'nde Ukrayna tarafından düzenlendiğini belirttiği askeri saldırıyı sert şekilde kınadı.

Bakan Erakçi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Avrupa Birliği ve uluslararası toplumdan olaya güçlü tepki göstermelerini ve saldırının failleri ile destekçilerinin hesap vermesini sağlamalarını istedi.

Taraflar ayrıca, İran Silahlı Kuvvetleri'nin ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına verdiği karşılığın ardından Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede, bölgedeki gerilimin kontrol altına alınması amacıyla diplomatik girişimlerin önemine vurgu yapıldı.