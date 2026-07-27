Erbain Yürüyüşü: Zulme Karşı Direnişin ve Hakkı Savunmanın Sembolü

Erbain yürüyüşü, Hz. İmam Hüseyin'in (a.s.) Kerbela'da şehit edilmesinin kırkıncı gününde gerçekleştirilen bir anma merasiminin ötesinde, zulme karşı direnişin, adalet arayışının ve hakkı savunmanın evrensel bir sembolüdür. Her yıl Sefer ayının 20. günü vesilesiyle milyonlarca insan, Irak'ın Necef kentinden Kerbela'ya kadar yaklaşık 80 kilometrelik yolu yürüyerek kat eder. Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler, bu yürüyüşle yalnızca Hz. Hüseyin'in fedakârlığını anmakla kalmaz; aynı zamanda onun adalet, özgürlük ve insan onuru uğruna verdiği mücadeleye bağlılıklarını da ifade eder.

Erbain'in en dikkat çekici yönlerinden biri, tamamen halkın desteğiyle gerçekleşen büyük bir dayanışma hareketi olmasıdır. Yol boyunca kurulan "mevkib" adı verilen hizmet noktalarında ziyaretçilere ücretsiz yiyecek, su, konaklama ve sağlık hizmeti sunulur. Farklı milletlerden, dillerden ve inançlardan milyonlarca insanın hiçbir ayrım gözetmeden aynı amaç etrafında buluşması, Erbain'i dünyanın en büyük yıllık dini buluşmalarından biri haline getirmiştir.

Erbain yürüyüşü aynı zamanda güçlü bir direniş mesajı taşır. Kerbela'da Hz. Hüseyin'in sergilediği tavır, baskı ve zulüm karşısında boyun eğmemenin simgesi olarak kabul edilir. Bu nedenle Erbain, yalnızca geçmişte yaşanan bir trajediyi anmak değil; haksızlığa, zorbalığa ve adaletsizliğe karşı vicdani bir duruş sergilemek anlamına gelir. Bu yönüyle yürüyüş, mezhep ve milliyet sınırlarını aşarak özgürlük, adalet ve insanlık değerlerini savunan herkes için ortak bir sembole dönüşmüştür.

Tarih boyunca çeşitli dönemlerde yasaklarla ve baskılarla karşılaşmasına rağmen Erbain geleneği varlığını korumuştur. Özellikle Saddam Hüseyin döneminde yürüyüş ciddi kısıtlamalara maruz kalmış, ancak 2003 sonrasında yeniden canlanarak her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlamaya başlamıştır. Günümüzde Erbain, sadece bir dini ziyaret değil; birlik, kardeşlik, fedakârlık ve zulme karşı direniş ruhunu yaşatan küresel bir dayanışma hareketi olarak görülmektedir. Bu nedenle Erbain yürüyüşü, Kerbela'nın mesajını günümüze taşıyan ve "hakka karşı sorumluluk, zulme karşı direnme" çağrısını canlı tutan en güçlü sembollerden biri olarak kabul edilmektedir.