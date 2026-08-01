İranlı üst düzey güvenlik yetkilisi: ABD ve İsrail'in olası saldırılarına hazırız

İranlı üst düzey bir güvenlik yetkilisi yaptığı açıklamada, Amerikan medyasında yer alan ABD ve İsrail'in İran'ın altyapısına yönelik olası saldırılarına ilişkin iddiaları "bir tür çılgınlık" olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Yetkili, "İsrail rejiminin hayati altyapısını ve ABD'nin bölgedeki enerji altyapısını kapsayan kapsamlı bir karşılık planı hazırladık ve buna tamamen hazırız." ifadelerini kullandı.

Aynı yetkili, İran Silahlı Kuvvetleri'nin gerek "40 günlük savaşta" gerekse son haftalarda yaşanan gelişmeler sırasında böyle bir operasyonu gerçekleştirebilecek kapasiteye ve bunu yapma iradesine sahip olduğunu gösterdiğini söyledi.