Yemen: Suudi Arabistan’a ait petrol tankerini balistik füzelerle vurduk

El-Mesire’nin haberine göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Yemen güçlerinin Suudi Arabistan’a ait “Vefa” adlı petrol tankerini, Yanbu bölgesi açıklarında çok sayıda balistik füzeyle hedef aldığını açıkladı.

Seri, tankerin saldırıda isabet aldığını ve operasyonun başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Yemenli sözcü ayrıca, 22 Temmuz’da başlayan deniz ablukasından bu yana hedef alınan Suudi petrol tankerlerinin sayısının 8’e ulaştığını söyledi.

Seri, Yemen güçlerinin 29 Suudi petrol tankerinin hareketini engellediğini ve bu tankerleri Kızıldeniz ve Umman Denizi’ne geri dönmek zorunda bıraktığını ifade etti.

Haberde, Suudi Arabistan’a yönelik deniz ablukasının, Yemen’e karşı uygulanan ablukanın karşılığı olarak gerçekleştirildiği kaydedildi.