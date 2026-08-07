Yemen Silahlı Kuvvetleri, Suudi güçlerine ait mevzileri hedef aldı

Yemen medyasının aktardığına göre, güvenlik kaynaklarından biri, Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin Hadramut vilayetinin bazı bölgelerinde Suudi Arabistan’a ait askeri merkezlere yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirdiğini açıkladı.

Kaynağa göre operasyon sonucunda bazı Suudi subaylar öldü veya yaralandı.

Bu sırada Yemen kaynakları, Hadramut’ta Suudi Arabistan’ın desteklediği güçlere ait üslerde çok sayıda şiddetli patlama meydana geldiğini bildirdi.

Yemenli kaynaklar ayrıca bir İHA’nın, Hadramut vilayetindeki Seyun Havalimanı’nda Suudi destekli güçlerin mevzilerini hedef aldığını aktardı.

Öte yandan Seyun kentinde hava savunma sistemlerinin aktif hale geldiği ve uçaksavar ateşi seslerinin duyulduğu bildirildi.

Yemen ordusu, bundan birkaç saat önce de Suudi askerlerinin mevzilerini füze ve İHA saldırılarıyla hedef almıştı.