  1. Dünya
  2. Ortadoğu
12 Ağu 2026 11:29

Yemen'den Suudi güçlerinin mevzilerine füze ve İHA saldırıları

Yemen'den Suudi güçlerinin mevzilerine füze ve İHA saldırıları

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, Suudi askerlerinin toplandığı noktalar, silah depoları ve komuta merkezleri ile Marib vilayetindeki “Tedavin” kampının füze ve İHA'larla hedef alındığını açıkladı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi güçlerine ait askeri birliklerin toplandığı noktalar, silah depoları ve komuta merkezlerinin El-Muha bölgesinde, ayrıca Marib vilayetindeki “Tedavin” kampının hedef alındığını duyurdu.

Sözcü, operasyonların çok sayıda füze ve insansız hava aracı kullanılarak gerçekleştirildiğini ve belirlenen hedeflerin doğrudan ve isabetli şekilde vurulduğunu belirtti.

Sözcünün açıklamasına göre saldırılarda onlarca kişi öldü veya yaralandı. Yaralanan ve ölenler arasında bazı Suudi askerlerin de bulunduğu belirtildi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, Suudi güçlerinin toplanma noktalarına yönelik operasyonların devam edeceğini vurguladı.

Yahya Seri ayrıca, “aldatılmış ve kandırılmış” Yemenli güçlere çağrıda bulunarak, çok geç olmadan yabancı taraflarla iş birliğini ve “ihanet” olarak nitelendirdiği faaliyetleri sonlandırmaları uyarısında bulundu.

News ID 1937923

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler