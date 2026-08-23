İran'la savaşın faturası Amerikan ailelerine kesildi

İran üzerindeki baskıyı artırarak bölgedeki konumunu güçlendirmeyi hedefleyen ABD'nin "savaş yanlısı" politikaları, Washington için ciddi bir maliyet yükü doğurmaya başladı. Uzmanlar, meselenin artık sadece silah veya sınır ötesi operasyon maliyetlerinden ibaret olmadığını; enerji fiyatlarındaki artış ve üretim maliyetlerindeki yükselişle birlikte bu yükün doğrudan Amerikan vatandaşının yaşam standartlarına yansıdığına dikkat çekiyor.

Newsweek dergisinde yer alan bir raporda, Trump yönetiminin İran'a karşı izlediği gerilim politikalarının ABD ekonomisi ve toplumu üzerindeki olumsuz etkileri mercek altına alındı. Raporda yer alan verilere göre, doğalgaz fiyatlarında yüzde 26, genel enerji maliyetlerinde ise yüzde 15 oranında artış kaydedildi.

Halihazırda yüksek yaşam maliyetleriyle boğuşan Amerikan aileleri için bu artışın ciddi bir ekonomik baskı oluşturduğu belirtiliyor. Özellikle gelirlerinin büyük bir kısmını barınma, ulaşım ve enerji gibi temel kalemlere harcayan orta ve düşük gelirli ailelerin bu durumdan daha fazla etkilendiği vurgulanıyor.

Analistler, durumun sadece benzin veya fatura fiyatlarındaki artışla sınırlı kalmadığı konusunda uyarıyor. ABD ekonomisinin istikrarlı ve düşük maliyetli enerjiye olan bağımlılığına işaret eden uzmanlar, enerji maliyetlerindeki her türlü yükselişin mal ve hizmet fiyatlarına "zincirleme bir reaksiyonla" yansıdığını belirtiyor.

Ulaşım masraflarının artması, üretim süreçlerini doğrudan etkileyerek nihai ürün fiyatlarını yukarı çekiyor; bu da maliyetin doğrudan tüketiciye aktarılması anlamına geliyor. Sonuç olarak, çatışma bölgelerinden binlerce kilometre uzaktaki bir Amerikan vatandaşı, marketlerden akaryakıt istasyonlarına kadar hayatın her alanında bu "gizli savaş vergisini" ödemek zorunda kalıyor.

Enerji piyasalarındaki dalgalanmaların ardından savaşın ekonomik etkilerini doğrudan hisseden sektörlerin başında tarım geliyor.

Axios tarafından yayımlanan bir raporda, artan yakıt ve gübre fiyatlarının Amerikan çiftçisi üzerindeki baskısına dikkat çekildi.

Raporda, özellikle Ohio eyaletindeki üreticilerin yaşadığı zorluklara değinilirken, bazı çiftçilerin sadece yakıt maliyetlerinin Ocak ayından bu yana yaklaşık 25 bin dolar arttığı belirtildi. Bu maliyet artışının, küçük ve orta ölçekli tarım işletmeleri için “göz ardı edilemeyecek düzeyde ağır” bir yük olduğu ifade ediliyor.

Tarım sektöründeki zincirleme etki, yalnızca yakıtla sınırlı kalmıyor. Gübre, makine kullanımı, lojistik ve dağıtım ağlarının tamamı enerjiye endeksli olduğu için, enerji fiyatlarındaki her artış üretim maliyetlerini yukarı çekiyor. Uzmanlar, bu durumun çiftçilerin kâr marjlarını daraltmasının yanı sıra, nihai aşamada gıda ürünlerinde fiyat artışlarını beraberinde getireceği konusunda uyarıyor. Özetle, dış politikadaki gerilimler, enerji piyasasının ötesine geçip doğrudan halkın sofrasındaki gıda fiyatlarına yansıyarak bir iç meseleye dönüşüyor.

Bu ekonomik tablo, ABD’nin şu anda yaşadığı mali krizin derinleştiği bir döneme denk geliyor. Amerikan ulusal borcunun 40 trilyon dolar sınırını aşmış olması, Washington’ın “yüksek maliyetli” bir dış politikayı sürdürme kapasitesini sorgulatıyor.

Askeri operasyonlar, müttefiklere sağlanan destekler ve silah transferi devasa finansal kaynaklar gerektiriyor. Ekonomistler, bu kaynakların ya mevcut devlet gelirlerinden karşılanmak zorunda olduğunu ya da bütçe açığını ve dolayısıyla ulusal borç stokunu daha da büyüteceğine dikkat çekerek, ABD yönetiminin önündeki “mali darboğaz” riskinin altını çiziyor.

ABD’nin dünya çapında güç ve güvenlik kazanma hedefiyle girdiği gerilimler, beklenmedik bir paradoksu beraberinde getiriyor: Dışarıda stratejik kazanım arayan bir yönetim, içeride artan yaşam maliyetleri, üretici baskısı ve toplumsal memnuniyetsizlikle karşı karşıya kalabilir. Uzmanlar, bu sürecin devam etmesi halinde savaşın artık sadece bir “dış politika meselesi” olmaktan çıkıp, Amerikan iç siyasetinin ve seçim yarışlarının merkezi bir gündem maddesi haline gelebileceği uyarısında bulunuyor.

Siyasi eğilimlerdeki bu değişim, kamuoyu araştırmalarına da yansımaya başlamış durumda. Newsweek dergisinin aktardığı Market University anketine göre, Demokratlar yüzde 51 ile Cumhuriyetçilerin yüzde 45 önünde seyrediyor. Her ne kadar bu farkın tamamı doğrudan İran ile yaşanan gerilime bağlanamasa ve ABD politikasının karmaşık iç-dış dinamiklerinden kaynaklansa da, yükselen yaşam maliyetlerinin ve ekonomik hoşnutsuzluğun seçmenlerin hükümet performansına yönelik algısını değiştirebileceği öngörülüyor. Bu durum, dış politika kararlarının “siyasi maliyetini” de doğrudan artırıyor.

Washington için asıl kritik eşik, savaşın toplam maliyetinden ziyade bu maliyetin toplumda nasıl dağıldığı noktası olarak görülüyor. Analistler, savaş maliyetlerinin yalnızca devlet bütçesi içinde kaldığı sürece yönetilebilir olduğunu, ancak bu yükün halkın omuzlarına bindiği noktada dengelerin değişeceğini vurguluyor.

Vatandaşlar; yakıt, gıda, ulaşım ve günlük temel ihtiyaçlar üzerindeki fiyat artışlarını doğrudan dış politikadaki gerilimlere bağlamaya başladığında, dış politika ile gündelik yaşam arasındaki mesafe kapanmış olacak. Bu durum, stratejik kararların doğrudan “mutfak ekonomisi” üzerinden sorgulandığı yeni bir siyasi dönemi tetikleyebilir.

İran savaşı, bu açıdan Trump yönetimi için ciddi bir sınav niteliği taşıyor. Washington, dış kaynaklı bir çatışmanın askeri maliyetlerini bir süreliğine karşılayabilir; ancak kamuoyunun alım gücündeki düşüşe ve yaşam maliyetlerindeki artışa ne ölçüde dayanacağı farklı bir mesele. ABD’deki siyasi tecrübeler, seçmenlerin dış politika kararlarının ekonomik sonuçlarını genellikle hükümetin performansından ayrı değerlendirmediğini gösteriyor.

Bu nedenle savaşın faturası yalnızca Pentagon’da yazılmıyor. Bu faturanın bir bölümü akaryakıt istasyonlarında, çiftliklerde, mağazalarda ve Amerikan ailelerin bütçelerinde kendini gösterebilir. Söz konusu baskının sürmesi halinde İran savaşı, bir dış politika projesi olmaktan çıkarak ABD iç siyasetinin bir meselesine dönüşebilir. Bu noktada savaşın başarısı veya başarısızlığı artık yalnızca savaş alanındaki sonuçlarla ölçülmeyecek; aynı zamanda Amerikan halkının bu bedeli kendi cebinden ödemeye ne ölçüde razı olduğu sorusunun yanıtıyla belirlenecek.