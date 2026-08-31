Pezeşkiyan: İslam ülkelerinin birliği, Siyonist rejimin saldırganlığını engelleyecektir

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Kırgızistan’da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi kapsamında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

Görüşmede Pezeşkiyan, Pakistan’ın yakın zamanda imzalanan mutabakat zaptına yol açan müzakerelerdeki aktif ve yapıcı rolünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tahran’ın “dost ve kardeş” Pakistan hükümetinin çabalarıyla varılan mutabakatı uygulamaya hazır olduğunu belirten Pezeşkiyan, sürecin başarısının karşı tarafın taahhütlerine bağlı kalmasına bağlı olduğunu vurguladı.

Bölge genelinde barış ve güvenliğin hakim olması gerektiğinin altını çizen Pezeşkiyan, din, mezhep veya etnik köken ayrımı gözetmeksizin tüm halkların savaş, şiddet ve çatışmalardan uzak tutulması gerektiğini belirtti.

Pezeşkiyan, Mekke Anlaşması’nı da memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, “Müslüman ülkelerin birlik ve uyum içinde olması halinde, İsrail rejiminin İslam ülkelerine bu denli kolay saldıramayacağına” inandıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İslam ülkelerinin dış müdahaleye gerek kalmaksızın, kendi iç sorunlarını diyalog ve işbirliği yoluyla çözme kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

Mekke Anlaşması çerçevesinde Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye’nin ortak eylemini İslam dünyasında birliği güçlendirmeye yönelik bir adım olarak niteleyen Pezeşkiyan, diğer bölgesel aktörlerin de bu sürece katılarak işbirliğini savunma alanının ötesinde siyasi, ekonomik ve kültürel alanlara genişletmelerini umut ettiğini ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şerif ise iki ülke arasında son aylarda artan diplomatik temasların “çok iyi sonuçlar” doğurduğunu kaydetti.

Şerif, bölgesel gerilimlere ve gelişmelere atıfta bulunarak, mevcut istikrarsızlığın sadece bölgesel halklar için değil, dünya genelindeki milyonlarca insan için endişe kaynağı olduğunu vurguladı. Şerif, bölgesel ülkelerin bu durumu sona erdirmek için işbirliğini ve koordinasyonu artırmaları gerektiğinin altını çizdi.

Şerif ayrıca, Mekke Anlaşması’nın savunma amaçlı olduğunu ve hiçbir ülkeyi hedef almadığını dile getirdi.

