İsrail’in Lübnan’ın güneyine saldırıları sürüyor: 1 sağlık görevlisi şehit oldu

El Meyadin’in haberine göre, İsrail rejimi pazartesi günü Lübnan’ın güneyindeki çeşitli bölgelere yönelik saldırılarını sürdürdü. Rejim, Nebatiye bölgesindeki Deyr ez-Zahrani beldesinde, daha önce bombalanacağı yönünde tehdit edilen bir binayı hedef aldı.

Habere göre Kafr Rumman bölgesinde İsrail rejiminin sağlık görevlilerini taşıyan bir araca düzenlediği saldırıda bir sağlık görevlisi şehit oldu, iki kişi de yaralandı.

Nebatiye bölgesindeki Duhayra Kafr Rumman aralıklarla İsrail rejiminin topçu ateşine tutulurken, Mercayun bölgesindeki Beni Hayyan beldesi de İsrail topçusunun hedefi oldu.

Sur ilçesinde ise İsrail rejimine ait savaş uçakları, Şihin beldesine giden yol üzerindeki Vadi Zibkin bölgesine saldırı düzenledi.

İsrail rejimine ait savaş uçakları, pazar akşamı da düzenlediği bir dizi saldırıda Nebatiye kentini ve Nebatiye el-Favka beldesini hedef aldı.

İsrail savaş uçaklarının Lübnan’ın güneyindeki Kafr Rumman bölgesinde üç katlı bir konut binasına düzenlediği hava saldırısında, aralarında bir bebeğin de bulunduğu 10 kişi şehit olmuş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Lübnan Halk Sağlığı Bakanlığı’nın son verilerine göre, 2 Mart-6 Eylül tarihleri arasında İsrail rejiminin saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 362’ye, yaralananların sayısı ise 12 bin 378’e yükseldi.

8 Ekim 2023’ten bu yana olan toplam bilançoya göre ise İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında şehit sayısı 8 bin 929’a, yaraı sayısı da 30 bin 614’e ulaştı.