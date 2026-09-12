İranlı motosiklet grubu “Barış ve Dostluk” mesajıyla Ermenistan’a gitti

İran Otomobil ve Turizm Kulübü üyesi motosikletçiler, iki komşu ülke İran ile Ermenistan arasındaki dostluk ilişkilerini güçlendirmek ve bölgenin kültürel ve turistik potansiyelini tanıtmak amacıyla “Barış ve Dostluk” mesajıyla Erivan’a doğru hareket etti.

15 motosikletten oluşan grup, 11 Eylül’de Tahran’daki Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanlığı binasından yola çıktı.

Tahran, Elborz, Kazvin, Zencan, Batı ve Doğu Azerbaycan eyaletlerinden geçen motosiklet grubu, Aras Serbest Ticaret Bölgesi ve Culfa’yı geçerek Norduz sınır kapısından Ermenistan topraklarına giriş yaptı.

Erivan’da tamamlanacak olan rotada grup; Garni, Geghard ve Tsaghkadzor gibi önemli kültürel noktaları ziyaret ettikten sonra aynı güzergah üzerinden Tahran’a geri dönecek. Motosiklet turunun 21 Eylül tarihinde sona ermesi planlanıyor.