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13 Eyl 2026 08:43

Yemen güçlerinden Suudi Arabistan’a ait askeri üsse sadırı

Yemen güçlerinden Suudi Arabistan’a ait askeri üsse sadırı

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan’ın Şerure bölgesindeki bir askeri üste silah depoları ile komuta ve kontrol merkezlerine yönelik “nitelikli” bir operasyon düzenlediklerini açıkladı.

El-Mesire televizyonunun haberine göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, Suudi Arabistan’ın Şerure bölgesinde bulunan bir askeri üste, Yemen’e yönelik saldırıları yöneten silah depoları ile komuta ve kontrol merkezlerini hedef alan “nitelikli bir askeri operasyon” gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Seri, operasyonun çok sayıda balistik füze ve insansız hava aracı kullanılarak gerçekleştirildiğini belirterek, “Allah’ın yardımıyla belirlenen hedefler doğrudan ve hassas bir şekilde vuruldu” dedi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, söz konusu saldırının Suudi Arabistan’ın Yemen’e yönelik saldırılarını sürdürmesine karşılık olarak gerçekleştirildiğini ifade etti.

News ID 1938523

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