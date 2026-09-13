Yemen güçlerinden Suudi Arabistan’a ait askeri üsse sadırı

El-Mesire televizyonunun haberine göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, Suudi Arabistan’ın Şerure bölgesinde bulunan bir askeri üste, Yemen’e yönelik saldırıları yöneten silah depoları ile komuta ve kontrol merkezlerini hedef alan “nitelikli bir askeri operasyon” gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Seri, operasyonun çok sayıda balistik füze ve insansız hava aracı kullanılarak gerçekleştirildiğini belirterek, “Allah’ın yardımıyla belirlenen hedefler doğrudan ve hassas bir şekilde vuruldu” dedi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, söz konusu saldırının Suudi Arabistan’ın Yemen’e yönelik saldırılarını sürdürmesine karşılık olarak gerçekleştirildiğini ifade etti.