İran ve Ermenistan arasında gümrük işbirliğini ve sınır ticareti geliştirme vurgusu

İran Gümrük İdaresi’nin açıklamasına göre, İran Ekonomi Bakan Yardımcısı ve Gümrük İdaresi Başkanı Ferud Asgeri, İran ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin köklü geçmişine dikkat çekerek, bu ilişkilerin geliştirilmesi için ticaretin ve sınır geçişlerinin kolaylaştırılmasına yönelik uygulanabilir ve sürdürülebilir çözümlere ihtiyaç olduğunu belirtti.

Asgeri, Norduz-Megri sınır kapısının önemine dikkat çekerek, “Bu sınır yalnızca bir ticaret kapısı değil; Kafkasya ile Orta Asya arasında bir bağlantı köprüsüne dönüşebilir. Buradaki ticaretin kolaylaştırılması, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacaktır” dedi.

İran Gümrük İdaresi Başkanı ayrıca bölgedeki özel koşullarda dış ticaretin sürdürülmesinin gerekliliğine vurgu yaparak, güvenlik ile ticaretin kolaylaştırılmasının birlikte ele alınması ve sınır kapısında tüccarlar ile ekonomik aktörler için gerekli öngörülebilirliğin sağlanması gerektiğini ifade etti.

Asgeri, Norduz-Megri sınır kapısını güvenli ve şeffaf bir sınır modeli olarak nitelendirerek, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve ticaretin kolaylaştırılması çağrısında bulundu.

Görüşmede söz alan Ermenistan Devlet Gelirleri Komitesi Başkanı Eduard Hakopyan ise müzakerelerin önemine işaret ederek, Ermenistan gümrük idaresinin İran ile gümrük alanındaki işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.

Hakopyan, bu sınır kapısından günde yaklaşık 250 kamyonun geçtiğini belirterek, gerekli altyapı ve koşulların oluşturulması halinde iki ülke arasındaki kamyon trafiğinin artırılabileceğini söyledi.

Hakopyan ayrıca gümrük bilgilerinin elektronik ortamda paylaşılmasını iki taraf arasındaki işbirliğinin önemli başlıklarından biri olarak nitelendirerek, İran ile Ermenistan arasındaki ticaretin daha hızlı ve kolay hale getirilmesi için varılan anlaşmaların uygulanmasının hızlandırılmasını istedi.

Görüşmede İran’ın gümrük sistemlerinin kapasitesi de Ermeni tarafına aktarılırken, iki taraf anlaşmaların hayata geçirilmesi için müzakerelerin ve teknik koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.