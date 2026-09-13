Erakçi: Umman Anlaşması Hürmüz’ün açılması anlamına gelmiyor

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, El Arabi El Cedid gazetesine verdiği röportajda, yarın Umman’da gerçekleştirilecek toplantının gündeminde Hürmüz Boğazı’nda yeni bir deniz güzergâhı oluşturulmasının bulunduğunu belirtti.

Erakçi, “Umman ile varılan anlaşmanın ayrıntılarını ve yeni güzergâhla ilgili haritaları toplantıya katılan ülkelere sunacağız” dedi.

Dışişleri Bakanı Erakçi, Umman ile varılan anlaşmanın hiçbir şekilde Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması anlamına gelmediğini ifade etti.

Erakçi, ülkesinin Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için koşulunun, ABD’nin İslamabad Mutabakatı kapsamındaki taahhütlerine geri dönmesi olduğunu vurguladı.

Erakçi ayrıca İran’ın, bölgenin güvenlik ve istikrarından yalnızca bölge ülkelerinin sorumlu olduğuna inandığını söyledi.

Dışişleri Bakanı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Umarız bu görüşmeler, bölge ülkelerinin önem verdiği konular hakkında gelecekte gerçekleştirilecek istişarelerin önünü açar.”