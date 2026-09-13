İran'ın Sana Büyükelçisi, Yemenlilerin askeri başarılarını tebrik etti

İran'ın Sana Büyükelçisi Ali Muhammed Rızai, Yemen Dışişleri Bakan Yardımcısı Abdülvahid Ebu Reis ile bir araya geldi.

Görüşmede Büyükelçi Rızai, İran hükümeti ve halkı adına Yemen hükümeti ve halkını, Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin Batı Kıyısı cephesinde kazandığı son başarılar dolayısıyla kutladıklarını iletti.

İkili ve bölgesel gelişmeler ele alındı

İki üst düzey yetkili arasındaki görüşmede, Yemen ile İran arasındaki işbirliği alanları ile bölgedeki son gelişmeleri ele alındı.

Büyükelçi Rızai, Yemen'in İran'a ve Direniş Ekseni'ne verdiği destekten dolayı memnuniyetini dile getirerek; Tahran’ın, saldırganlığı ve kuşatmayı sona erdirmek, barışı tesis etmek amacıyla Yemen halkının ve hükümetinin yanında durmaya devam edeceğini vurguladı.

