Devrim Muhafızları Sözcüsü: 40 günlük savaşın ardından daha gelişmiş silahlara sahip olduk

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, Tehran Times gazetesine verdiği özel röportajda, İran’a karşı yeni bir savaş ihtimalini dışlamadı. Muhibî, böyle bir savaşın ABD tarafından başlatılmasının mantıksız olacağını belirtirken, Trump yönetiminin ara seçimler öncesinde bir başarıya ihtiyaç duyduğunu ve bu nedenle savaş ihtimalinin hâlâ bulunduğunu söyledi.

Muhibbi, İran’ın yeni bir saldırıya geçmiştekinden daha güçlü karşılık vermeye hazır olduğunu vurgulayarak, böyle bir adımın ABD açısından sonuçlarının çok daha “acı verici” olacağını ifade etti.

ABD’nin yurt dışındaki savaşlarının medyada ele alınış biçimini de eleştiren Muhibbi, Amerikan kamuoyunun bu savaşların gerçeklerinden haberdar edilmediğini savundu. Ana akım medyanın, “acımasız saldırılar” olarak nitelendirdiği eylemlerin gerçek boyutunu gizlediğini söyledi.

İranlı yetkili, ABD’li yetkililerin İran liderleri arasında görüş ayrılıkları bulunduğu ve iş birliği olmadığı yönündeki açıklamalarını da “tamamen asılsız” olarak nitelendirdi. Muhibî, bu iddiaların Washington’ın savaştaki başarısızlıklarını gerekçelendirmek amacıyla ortaya atıldığını belirtti.