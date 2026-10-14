Yemen’den Suudi Arabistan’daki havaalanları ve petrol tesislerine saldırı: Acil tahliye çağrısı

El-Mesire televizyonunun haberine göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan’ın Dhahran kentindeki Aramco şirketi tesislerinin, Kral Halid Havalimanı’nın ve Riyad’daki Aramco rafinerisinin balistik füzeler ve İHA’larla hedef alındığını açıkladı.

Seri, açıklanan hedeflerin isabetli şekilde vurulduğunu ve Yemen güçlerinin operasyonları sonucunda Suudi Arabistan’ın iç kesimlerinde yıkım ve yangınların meydana geldiğini öne sürdü.

Suudi Arabistan’ın Yemen’e yönelik 2 bin 281 hava ve füze saldırısı düzenlediğini ve onlarca suç işlediğini belirten Seri, Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan’daki havaalanları ve petrol tesislerine yönelik operasyonlarını sürdüreceğini söyledi. Seri, söz konusu saldırıların Suudi Arabistan açısından ağır sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

Seri ayrıca havayolu şirketlerine, vatandaşlara ve hedef alınan tesislerin çalışanlarına bu bölgelere yaklaşmamaları çağrısı yaparak söz konusu tesislerin derhal boşaltılmasını istedi. Bu noktaların Yemen Silahlı Kuvvetleri açısından meşru hedefler olduğunu savunan Seri, “Kuşatmaya kuşatmayla, saldırıya saldırıyla karşılık verme” politikasının süreceğini ifade etti.