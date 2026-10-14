Hürmüz Boğazı’nın güneyinde 2 bin 500’den fazla konteyner taşıyan gemi battı

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hürmüz Boğazı’ndan izinsiz ve tehlikeli bir güzergâh üzerinden geçmeye çalışan bir konteyner gemisinin deniz mayınına çarparak infilak ettiği ve şiddetli yangın çıktığı belirtildi.

2.500’den fazla konteyner taşıyan geminin, bu sabah çıkan şiddetli yangın nedeniyle Hürmüz Boğazı’nın güneyindeki sularda battığı bildirildi.

Açıklamada, bölgedeki yerel tekneler ve balıkçılar, su üzerinde sürüklenen konteynerlere çarpmamak için seyir sırasında azami dikkat ve güvenlik önlemleri almaları konusunda uyarıldı.