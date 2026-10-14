İran Uzay Kurumu: Uzaydaki uydularımız aktif olarak çalışıyor

Mehr Haber Ajansı’na konuşan İran Uzay Kurumu Başkanı Hasan Salariye, 40 günlük savaş sırasında uzay endüstrisinde meydana gelen hasarların birkaç binayla sınırlı kaldığını belirtti.

Salariye, “Ülke uzay endüstrisi, faaliyetlerin aksayacağı dört binaya bağlı değildir; zira bu endüstrinin asıl kapasitesi bilgi, uzmanlık ve insan kaynağının yeteneğidir” dedi.

İran uydularının savaş sırasında ve sonrasında hiçbir kesintiyle karşılaşmadığını kaydeden Salariye, uzaydaki İran uydularının aktif olarak çalıştığını söyledi.