Yemenli Askeri Sözcü: Suudiler ülkemize 2 bin 323 saldırı düzenledi

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri bugün yaptığı açıklamada, Suudi düşmanının son 24 saatte ülkeye yönelik 42 hava ve füze saldırısı düzenlediğini belirtti.

Seri, Suudi Arabistan’ın başkent Sana’daki sivil bölgelerin yanı sıra Taiz, Lahic, Marib, Amran ve Mayun Adası’nı hedef aldığını bildirdi.

Askeri Sözcü, çatışmaların tırmanmasından bu yana ülkeye yönelik toplam hava ve füze saldırısı sayısının 2 bin 323’e ulaştığını ifade etti.

Suudi düşmanının Mayun Adası’nı hava ve füze saldırılarıyla hedef almasının deniz nakliyat hatları için doğrudan bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan Yahya Seri, Mayun Adası’nın hedef alınmasından ve bunun sonucunda deniz seyrüsefer güvenliğinin tehlikeye girmesinden Suudi saldırgan tarafı sorumlu tutacaklarını belirtti.

