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15 Eki 2026 09:30

ABD'deki U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda İranlı sporcudan altın madalya

ABD'deki U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda İranlı sporcudan altın madalya

ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda İranlı güreşçi Erfan Jerkani, grekoromen stil 63 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda İranlı güreşçi Erfan Jerkani, grekoromen stil 63 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Turnuvaya Gürcü rakibi Khuzrovanidze’yi 4-2 yenerek başlayan Jerkani, ikinci turda Arnavut rakibi Troplini’yi 9-0 mağlup etti. Moldovalı Vitali Eriomenko’yu 2-1’le geçen İranlı sporcu, yarı finalde de Türk güreşçi İnge’yi 5-1 yenerek finale yükseldi.

Finalde Japon Manato Nakamura ile karşılaşan Jerkani, rakibini 2-1 mağlup ederek dünya şampiyonluğuna ulaştı ve altın madalya kazandı.

News ID 1939183
Azar MAHDAVAN

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