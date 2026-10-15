Galibaf: Hem savaşacağız hem müzakere edeceğiz; kalıcı caydırıcılık sağlayacağız

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD ile ilişkilerde savaş ve müzakerenin birlikte yürütülmesi gerektiğini belirterek, “Öyle güçlü olmalıyız ki ABD, dünya ve bölge ülkeleri hedeflerine ulaşamayacaklarını anlamalı” dedi.

Galibaf, halka yönelik yayımladığı ikinci video mesajında, İran’ın son iki savaş arasında askerî kapasitesini, özellikle hava savunmasını önemli ölçüde geliştirdiğini savundu. Askerî gücün yanı sıra Direniş Cephesi’nin kapasitesi, Hürmüz Boğazı üzerindeki hâkimiyet, ulusal birlik ve ekonomik-toplumsal dayanıklılığın da caydırıcılığın temel unsurları olduğunu vurguladı.

Sekiz yıllık İran-Irak Savaşı’nı hatırlatan Galibaf, güçlü bir caydırıcılığın oluşturulması hâlinde hiçbir ülkenin İran’a saldırmaya cesaret edemeyeceğini söyledi. Askerî başarıların siyasi kazanımlara dönüştürülmesi gerektiğini belirten Kalibaf, müzakerelerin de ülkenin güçlenmesi ve ulusal çıkarlarının korunması için gerekli zaman ve kaynakları sağlamayı amaçladığını ifade etti.

ABD’nin savaşın sona erdirilmesine yönelik son teklifine de değinen Galibaf, Washington’ın verdiği taahhütleri ihlal ettiğini belirterek, ABD’nin cezalandırılması ve davranışlarını değiştirmesi gerektiğini söyledi. İran’ın haklı taleplerinin kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.

Galibaf, mesajının sonunda askerî, diplomatik ve ekonomik alanlarda başarı için toplumsal birlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekerek, halkın yaşadığı zorlukların daha umut verici bir geleceğe dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.