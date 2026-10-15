Hürmüz Boğazı kapalı, izinsiz geçişe izin verilmeyecek

İran Ordusu Koordinasyon İşlerinden Sorumlu Komutan Yardımcısı Tuğamiral Habibullah Seyyari, Hürmüz Boğazı’nın kapalı olduğunu belirterek, koordinasyon sağlanmadan geçiş yapmaya çalışan gemilerin sonuçlarla karşılaşacağını söyledi.

ABD Başkanı’nın Hürmüz Boğazı’na ilişkin açıklamalarına yanıt veren Seyyari, boğaz açık olsaydı petrol sevkiyatının devam edeceğini ve ABD’de benzin fiyatlarının yükselmeyeceğini savundu.

Seyyari, Hürmüz Boğazı’nın batısında İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri’nin, doğusunda ve Umman Denizi’nin kuzeyine kadar uzanan bölgede ise İran Ordusu’nun görev yaptığını belirtti. Bölge üzerinde tam kontrol ve gözetim sağlandığını ifade eden Siyari, boğazdan geçişlerin koordinasyon şartına bağlı olduğunu vurguladı.

İranlı komutan, ülkelerin benzin ve motorin tedarikinde yaşadığı sorunları da Hürmüz Boğazı’nın kapalı olduğunun göstergesi olarak değerlendirdi.