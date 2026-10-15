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15 Eki 2026 14:48

Yahya Seri, Yemen’in Medine’ye saldırdığı iddiasını yalanladı

Yahya Seri, Yemen’in Medine’ye saldırdığı iddiasını yalanladı

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan’ın Medine’ye yönelik saldırı iddiasını yalanladı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan’ın Medine’ye yönelik saldırı iddiasını yalanladı.

El-Mesire televizyonunun aktardığı açıklamasında Seri, “Bugün Suudi Arabistan topraklarına yönelik herhangi bir hedef alma operasyonu gerçekleştirmediğimizi teyit ediyoruz” dedi.

Seri, Suudi Arabistan’ın Medine’ye saldırı düzenlendiği yönündeki iddiasını “büyük ve açık bir yalan” olarak nitelendirdi. Suudi medyası ise saatler önce Yemen ordusu ve savaşçılarının Medine’ye doğru saldırı gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

News ID 1939189
Azar MAHDAVAN

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