İran 21 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın dünya şampiyonluğu, ülkenin diplomatik açıdan hassas bir döneminden geçtiği günlerde, Las Vegas'taki Trump Oteli'ne sadece 5 kilometre uzaklıkta kazanıldı.

Bu başarı, İran güreşinin uluslararası alandaki gücünü ve spor diplomasisinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

İranlı güreşçiler, bir sporcunun sakatlığı nedeniyle kadroda yer almamasına rağmen takım hâlinde dünya şampiyonu oldu.

İran’ın serbest ve grekoromen güreş U23 millî takımları, Nagoya’daki müsabakaların ardından federasyonun girişimleriyle Las Vegas’taki organizasyona katılmak için vize aldı.

Şampiyonluğun önemi madalya ve puanlarla sınırlı kalmadı. İran’ın üç renkli bayrağının, Trump Oteli’ne yaklaşık beş kilometre mesafedeki Thomas & Mack Center’da göndere çekilmesi, haberde İran sporunun ABD topraklarındaki varlığının bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Dünya şampiyonu olan 63 kilo güreşçisi Erfan Jarkani’nin İran bayrağına saygı duruşu da geniş yankı uyandırdı. Jarkani’nin hareketi, millî sporcuların ülkenin bayrağına ve kimliğine bağlılığının bir ifadesi olarak öne çıktı.

İran Güreş Federasyonu Başkanı Alireza Dabir, müsabakalar başlamadan iki gün önce yaptığı açıklamada, İran’ın ikinciliğini bile başarısızlık olarak değerlendirdiğini söylemişti. Las Vegas’taki sonuç, şampiyonluk hedefinin sporcuların ve teknik ekibin çalışmalarıyla birleşerek başarıya dönüştüğünü gösterdi.

İran güreşi Las Vegas’ta hem minderde şampiyonluğa ulaştı hem de ülke bayrağını göndere taşıyarak spor diplomasisinin bir örneğini sergiledi. Mehr’in haberinde bu başarı, İranlı sporcuların ülkelerinin adını yüceltmek ve millî bayrağı yükseltmek için verdikleri mücadelenin bir yansıması olarak sunuldu.