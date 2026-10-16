İran’ın hakları gözetilmezse Hürmüz Boğazı’ndaki kısıtlamalar sürecek

Tahran’daki İmam Ali Subay Akademisi Camisi’nde düzenlenen 11. Ulusal İtikâf Kongresi ile 8. Uluslararası İtikâf Bilim, Edebiyat ve Sanat Festivali’nin kapanış töreninde konuşan Hatemi, İran’ın gücünü dört temel unsura dayandırdı: halk, silahlı kuvvetler, devlet kurumlarının işleyişi ve ülkenin jeopolitik konumu.

“İran’ın gücü dört temel unsura dayanıyor”

Halkın savaşın ilk günlerinde önemli rol üstlendiğini belirten Hatemi, İran liderinin de vurguladığı üzere, ilk günlerde sahadaki gelişmelerin yönlendirilmesinde halkın etkili olduğunu ifade etti.

Silahlı kuvvetlerin ikinci güç unsuru olduğunu kaydeden Hatemi, savaşın ilk saatlerinde düşmana yönelik yüzlerce atış gerçekleştirildiğini söyledi. Çok sayıda komutanın hayatını kaybetmesine rağmen İran Ordusu ile Devrim Muhafızları’nın operasyonlarını sürdürdüğünü belirtti.

Hatemi, devlet kurumlarının da yetkililerin hayatını kaybetmesine rağmen faaliyetlerine devam ettiğini; idari, siyasi, ekonomik, yargısal ve güvenlik alanlarında beklenen aksamanın yaşanmadığını savundu.

İran’ın dördüncü güç unsuru olarak ülkenin jeopolitik konumuna ve Hürmüz Boğazı’nın stratejik önemine işaret eden Hatemi, İran halkının haklarının gözetilmemesi durumunda boğazdaki geçişlere yönelik kısıtlamaların devam edeceğini vurguladı.