Bakayi: İngiltere, Batı Asya’daki istikrarsızlıktaki rolünü çarpıtarak gizleyemez

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakayi, İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband’ın İran’ın savunma amaçlı adımlarını “saldırganlık” olarak nitelendirmesine tepki gösterdi.

Bakayi, bölgeyi saran kaosun, İngiltere’nin de desteklediği veya rol aldığı yasa dışı müdahalelerin sonucu olduğunu belirtti.

İran’ın yalnızca dokuz ay içinde, diplomatik müzakereler devam ederken iki kez askerî saldırıya uğradığını hatırlatan Bakayi, İran’ı “saldırgan” olarak nitelendirmenin gerçeği çarpıtmak ve saldırganla mağdurun yerini değiştirmek anlamına geldiğini ifade etti.

Bakayi, İngiltere’nin bu tutumunu, Nazi Almanyası’nın “barış savunucusu”, İngiltere ve müttefiklerinin ise İkinci Dünya Savaşı’nda “saldırgan” ilan edilmesine benzetti.