Ankara, Şam ile Hizbullah Arasında Yeni Bir Kanal mı Açıyor?

İsrail merkezli Alma Araştırma Merkezi’nde yayımlanan analizde, Türkiye’nin Suriye ve Lübnan’daki diplomatik ve güvenlik temaslarını genişleterek bölgesel nüfuzunu artırmaya çalıştığı öne sürülüyor.

Analizde, Ankara’nın yeni Suriye yönetimi ile Hizbullah arasında arabuluculuk yaptığına ilişkin haberler de ele alınıyor. Ancak Şam ve Ankara, iddia edilen görüşmenin gerçekleştiğini yalanladı; toplantı bağımsız kaynaklarca da doğrulanmış değil.

Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Şam ile Hizbullah arasındaki ilişkiler yeni bir döneme girdi. Taraflar arasındaki güvenlik kaygıları ve geçmişten gelen anlaşmazlıklar sürerken, sınır gerilimlerini kontrol altına almak amacıyla sınırlı temasların kurulması ihtimali gündemde.

Analize göre Türkiye, diplomatik girişimler, insani yardım ve güvenlik temasları üzerinden Suriye ve Lübnan’da gelecekte şekillenecek düzen içinde daha etkin bir rol üstlenmek istiyor. Ancak olası arabuluculuk girişimleri, taraflar arasında siyasi uzlaşma sağlandığı ya da yeni bir ittifak kurulduğu anlamına gelmiyor.