Erakçi'den İslam ülkelerine "ABD ve İsrail saldırılarına karşı kararlı duruş" çağrısı

Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İİT Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, İran'ın diplomasiye ve uluslararası hukuka bağlılığını vurguladı.

Son iki yıldaki gelişmelere değinen Erakçi, Tahran'ın diplomasi yolunu takip etmeye devam ettiğini, ancak ABD'nin saldırganlık, tehdit, terör ve ekonomik savaş temelli bir yaklaşım benimsediğini kaydetti.

Erakçi, savaş sürecinde yaşanan insan kayıplarına ve sivil hedeflere yönelik saldırılara işaret ederek, İİT'nin İran'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırılar karşısında kararlı bir şekilde durması çağrısında bulundu.

İran'ın vatandaşlarını, egemenliğini ve meşru çıkarlarını savunacağını vurgulayan Erakçi, ülkenin haklarını savunmanın barış tesis etme çabalarıyla çelişmediğini ifade etti.

İran'ın imtiyaz talep etmediğini, aksine tüm ülkeler için hak ve sorumlulukların eşit şekilde uygulanmasını vurguladığını belirten Erakçi, barışın imha tehditleriyle kurulamayacağını söyledi.

Hürmüz Boğazı

Konuşmasının bir diğer bölümünde Hürmüz Boğazı'nın İİT üyesi ülkelerin enerji ve ticareti açısından taşıdığı öneme değinen Erakçi, bu su yolunun 28 Şubat 2026 tarihine kadar tamamen açık ve güvenli olduğunu, bu tarihten sonraki güvensizlik ve seyrüsefer aksamalarının ise ABD ile İsrail'in askeri eylemlerinin doğrudan sonucu olduğunu kaydetti.

Erakçi, İran'ın diyalog kanalını açık tutmaya devam ettiğini belirterek, Tahran'ın Katar aracılığıyla somut ve 7 günlük bir plan sunduğunu söyledi.

Bu plana göre gerekli koşulların sağlanması durumunda Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının ve normal deniz trafiğine dönülmesinin 7 gün içinde mümkün olduğunu anlatan Erakçi, seçimin artık ABD'ye kaldığını ifade etti.

"Filistin; İslam dünyasının temel meselesi"

Dışişleri Bakanı Erakçi, Filistin meselesinin İslam dünyasındaki konumunu vurgulayarak, bu mesele görmezden gelinerek barıştan söz edilemeyeceğini belirtti.

Gazze'yi, uluslararası mekanizmaların soykırım olarak nitelendirdiği olayları önlemedeki başarısızlığının bir sembolü olarak nitelendiren Bakan Erakçi, İslam ülkelerine katliam ile ablukanın sona erdirilmesi ve Filistin halkının meşru haklarının desteklenmesi için eş güdümlü eylem çağrısında bulundu.

Yemen'deki durum

Konuşmasının devamında krizlerin askeri yollarla çözülmesine karşı çıkan Erakçi, askeri yaklaşımda ısrar edilmesinin ve siyasi çözümün göz ardı edilmesinin şartları daha da karmaşık hale getirdiğini ifade etti.

Erakçi ayrıca, mutabakata varılan barış yol haritası temelinde Yemenli taraflar arasında diyaloğun kolaylaştırılmasına yardımcı olmaya İran'ın hazır olduğunu bildirdi.

Bölge sorunlarının bölge ülkeleri tarafından çözülmesi gerektiğini vurgulayan İran Dışişleri Bakanı, hiçbir devletin başkalarının güvenliğini tehlikeye atarak kalıcı güvenlik sağlayamayacağını kaydetti.

Bölge ülkelerinin topraklarının, hava sahasının ve altyapısının bölgesel güvenliğin hizmetinde olması gerektiğini belirten Erakçi, bunların komşu ülkelere saldırı platformuna dönüştürülmemesi gerektiğini belirtti.

Erakçi, İran'ın baskı, tehdit ve gözdağını kabul etmediğini ve baskı altında egemenlik haklarından vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Bakan Erakçi, Tahran’ın karşılıklı saygı ve geçerli garantiler temelinde diyaloğa hâlâ hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Son olarak Abbas Erakçi, İslam ümmetinin birlik, barış, güvenlik ve refaha kavuşmasını temenni etti.