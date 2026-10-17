Yemen'in Suudi destekli gruplara karşı operasyonları sürüyor (+video)

Arap medyasına göre, Yemen silahlı kuvvetlerinin Suudi Arabistan destekli gruplara karşı operasyonları sürüyor.

Yemen ordusu, El-Cevf’teki Suudi paralı askerlerine indirilen ağır darbelere ilişkin görüntüleri paylaştı.

Öte yandan Yemen silahlı kuvvetleri füze birlikleri, dün gece Aden kentindeki Suudi destekli güçlerin mevzilerini balistik füşeyle vurdu. Yemenli askeri bir kaynaktan edinilen bilgiye göre, Aden Havalimanı yakınındaki Bedir Üssü’nde bulunan Suudi destekli güçlerin komuta karargahı ile bu üssteki mühimmat depoları hedef alındı.

Suudiler, Aden Uluslararası Havalimanı’nı Yemen’in güneyine silah sevkiyatı yapmak için kullanıyor.

