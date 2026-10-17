Erakçi: Filistin, İslam dünyası ve insanlığın en önemli meselesidir

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Bağdat’ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 52'nci Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında Cezayir Dışişleri Bakan Vekili Süfyan Şayib ile bir araya geldi.

Görüşmede, İran ile Cezayir arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra başta Filistin meselesi ve Siyonist rejimin yayılmacılığı olmak üzere İslam dünyasının meseleleri ele alındı.

İşgal altındaki Filistin'de Siyonist rejimin işgal ve soykırımının devam ettiğine işaret eden Erakçi, Filistin meselesini “İslam dünyasının ve insanlığın en önemli meselesi” olarak nitelendirdi.

Erakçi, Siyonist rejimin cezasız kalmasına son verilmesi amacıyla İslami uyum ve dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Dışişleri Bakanı Erakçi ayrıca Cezayir tarafını Batı Asya bölgesindeki son gelişmeler ile ABD'nin Fars Körfezi bölgesindeki müdahaleci ve istikrarsızlaştırıcı eylemleri hakkında bilgilendirdi.

