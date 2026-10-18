https://tr.mehrnews.com/news/1939226/ 18 Eki 2026 10:07 News ID 1939226 Türkiye Türkiye 18 Eki 2026 10:07 İsrail seçimleri ve Türk toplumunun bu seçimlere bakışı(+video) Gazeteci Mahmut Muslihan İsrail seçimleri ve Türk toplumunun bu seçimlere bakışını anlattı. Gazeteci Mahmut Muslihan İsrail seçimleri ve Türk toplumunun bu seçimlere bakışını anlattı. News ID 1939226 Azar MAHDAVAN کپی شد İlgili haberler Avrupalı diplomatik heyetlerin araçlarına yerleşimciler saldırdı İran ve Lübnan dışişleri bakanları Bağdat’ta görüştü Erakçi'den İslam ülkelerine "ABD ve İsrail saldırılarına karşı kararlı duruş" çağrısı İran'ın Irak Büyükelçisi'nden İİT Bağdat Zirvesi'ne ilişkin önemli açıklama Ayetullah Hamaney'in Danışmanı'ndan Suudilere "Yemen" mesajı Ekler Türkiye Siyonist İsrail İsrail seçim adayı
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