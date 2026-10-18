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18 Eki 2026 10:07

İsrail seçimleri ve Türk toplumunun bu seçimlere bakışı(+video)

İsrail seçimleri ve Türk toplumunun bu seçimlere bakışı(+video)

Gazeteci Mahmut Muslihan İsrail seçimleri ve Türk toplumunun bu seçimlere bakışını anlattı.

Gazeteci Mahmut Muslihan İsrail seçimleri ve Türk toplumunun bu seçimlere bakışını anlattı.

News ID 1939226
Azar MAHDAVAN

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