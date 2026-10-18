Erakçi: Hürmüz Boğazı’nın açılmasına yönelik İran’ın planı hâlâ masada

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Hürmüz Boğazı’nın açılmasına ilişkin yedi günlük planın ABD’ye sunulduğunu ve Washington’dan gelen görüşlerin değerlendirildiğini açıkladı. Erakçi, İran’ın şartlarının yerine getirilmesi hâlinde boğazın altıncı gün açılacağını, yedinci gün ise müzakerelerin başlayacağını belirtti.

Şartların adil olduğunu ve ABD’nin daha önce üstlendiği taahhütlere dayandığını savunan Erakçi, Washington’un boğazın açılmasını gerçekten istemesi durumunda bu şartları birkaç gün içinde yerine getirebileceğini ifade etti.