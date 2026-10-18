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18 Eki 2026 16:14

İran Dışişleri Bakanı Erakçi’den Irak’ta Hürmüz ve Yemen mesajları

İran Dışişleri Bakanı Erakçi’den Irak’ta Hürmüz ve Yemen mesajları

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Bağdat’ta Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel güvenlik, Hürmüz Boğazı ve Yemen’deki gelişmeler ele alındı.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Bağdat’ta Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel güvenlik, Hürmüz Boğazı ve Yemen’deki gelişmeler ele alındı.

Erakçi, Hürmüz Boğazı’ndaki güvensizliğin ABD-İsrail’in İran’a yönelik askerî saldırılarının doğrudan sonucu olduğunu belirterek, ABD’nin saldırgan ve müdahaleci tutumunu sona erdirmesi hâlinde boğazda güvenliğin yeniden sağlanabileceğini söyledi.

Yemen konusunda ise sorunun güç kullanımı ve abluka yoluyla çözülemeyeceğini vurgulayan Erakçi, taraflar arasında diyalog kurulmasına yardımcı olmaya hazır olduklarını ifade etti. Ayrıca Yemen ordusunun Mekke ve Medine’ye saldırdığı yönündeki iddiaları reddederek, bu iddiaların İslam dünyasında ayrışmaya yol açmaması gerektiğini belirtti.

News ID 1939233
Azar MAHDAVAN

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