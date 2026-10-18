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18 Eki 2026 19:00

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov yarın Tahran’ı ziyaret edecek

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov yarın Tahran’ı ziyaret edecek

İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un yarın Pazartesi günü Tahran’ı ziyaret edeceğini duyurdu.

İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali,  X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un yarın Pazartesi günü Tahran’ı ziyaret edeceğini bildirdi.

Celali,  “Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin, geçtiğimiz hafta bir ay içinde üçüncü kez Türkmenistan’ın ‘Avaza’ kentinde bir araya geldi.

Hızla gelişen olaylar karşısında, Tahran ile Moskova arasındaki yakın koordinasyon ve işbirliği, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleleri de kapsamaktadır." ifadelerini kullandı.


 

News ID 1939236

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