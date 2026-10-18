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18 Eki 2026 19:43

İran'ın Bağdat Büyükelçisi: Havayolu şirketlerine baskı uygulanması uluslararası hukukun ihlalidir

İran'ın Bağdat Büyükelçisi: Havayolu şirketlerine baskı uygulanması uluslararası hukukun ihlalidir

İran'ın Irak Büyükelçisi Muhammed Kazım Al-ı Sadık, ABD'nin yaptırım politikalarını eleştirerek, "Havayolu şirketlerine baskı uygulanması uluslararası hukukun ihlalidir" dedi.

İran'ın Irak Büyükelçisi Muhammed Kazım Al-ı Sadık, bugün yaptığı açıklamada, ABD yaptırımlarına değinerek, "Havayolu şirketlerine ve bölgenin havalimanı altyapısına baskı uygulanması, açık bir dayatmacılık örneği olup uluslararası hukukun ve uluslararası sivil havacılık kurallarının (ICAO) açık bir ihlalidir" dedi.

İki ülke yetkililerinin iradesinin, üçüncü tarafların baskılarının kutsal türbe ziyaretçilerinin seyahatlerini ve iki ülke arasındaki derin ilişkileri olumsuz etkilemesine izin vermemek yönünde olduğunu belirtti.

Al-ı Sadık ayrıca, ortak sınır güvenliğinin İran İslam Cumhuriyeti'nin kırmızı çizgisi ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) dahil tüm bölgenin istikrarı ve kalkınması için hayati bir zorunluluk vurgusunu yaptı.

News ID 1939237

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