Trump'ın son açıklamaları, İran'a yönelik baskı politikalarının başarısızlığını gösterdi

Devrim Muhafızları Ordusu Koordinatör Yardımcısı Tuğgeneral Muhammed Rıza Nakdi, Sari kentinde düzenlenen Canfeda mitingine katıldı.

Tuğgeneral Nakdi, burada yaptığı konuşmada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Tuğgeneral Nakdi, ABD Başkanı Trump'ın İran konusunda sabrının tükendiğine ilişkin son açıklamalarının, Tahran'a yönelik baskı politikalarının başarısızlığa uğradığının açık bir göstergesi olduğunu belirtti.

Tuğgeneral Nakdi, olası yeni bir askeri eylem durumunda İran Silahlı Kuvvetleri'nin füze kapasitesine dayanarak karşı tarafa pişman edici bir yanıt vereceğini belirtti.

ABD'li şirketlerin bölgedeki yatırımları konusunda da uyarıda bulunan Tuğgeneral Nakdi,, yapay zeka alanında faaliyet gösterenler dahil büyük Amerikan şirketlerinin petrol şirketleriyle birlikte mevcut şartlarda ciddi risklerle karşı karşıya olduğunu ifade etti. General Nakdi, düşman tarafın yanlış hesap yapması durumunda ABD çıkarları ile üslerinin İran füzelerinin menziline girebileceğini vurguladı.