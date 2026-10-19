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19 Eki 2026 07:42

Erakçi: İİT, İslam dünyasındaki anlaşmazlıkların çözümünde daha aktif rol üstl

Erakçi: İİT, İslam dünyasındaki anlaşmazlıkların çözümünde daha aktif rol üstl

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) İslam dünyasının karşı karşıya olduğu sorunlarla mücadelede ve anlaşmazlıkların çözümünde daha aktif rol üstlenmesini beklediklerini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) İslam dünyasının karşı karşıya olduğu sorunlarla mücadelede ve anlaşmazlıkların çözümünde daha aktif rol üstlenmesini beklediklerini söyledi.

Erakçi, Irak’ta düzenlenen İİT Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısının önemine dikkat çekerek Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Iraklı, Mısırlı ve Türk mevkidaşları, teşkilatın yeni genel sekreteri ve diğer yetkililerle görüştüğünü belirtti.

Irak’ın dönem başkanlığı ve yeni genel sekreterin deneyimi doğrultusunda teşkilatın daha etkin bir rol üstlenmesini beklediklerini ifade etti.

News ID 1939242
Azar MAHDAVAN

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