Hürmüz Boğazı’nın güneyinde petrol tankeri mayına çarptı: Patlama ve yangın

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı’nın güneyinde seyreden bir petrol tankerinin deniz mayınına çarparak makine dairesinde patlama ve yangına neden olduğunu duyurdu.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndan çıkmaya çalışan tankerin hareket noktasından itibaren tüm konum belirleme ve seyir sistemlerini kapattığı, boğazdaki kurallara uymayarak güneydeki izinsiz güzergâhtan geçmeye çalıştığı belirtildi.

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı ve Fars Körfezi’nde seyreden gemilerin seyir ve tanımlama sistemlerini kapatmaları hâlinde sert ve kararlı şekilde karşılık verileceğini bildirdi.