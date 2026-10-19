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19 Eki 2026 09:45

General Abdullahî: Düşmanın yeni bir hata yapmasını sabırsızlıkla bekliyoruz

General Abdullahî: Düşmanın yeni bir hata yapmasını sabırsızlıkla bekliyoruz

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı ve Hatemü’l-Enbiya Merkez Karargâhı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahî, ABD ve İsrail’e seslenerek tehditlerini hayata geçirebilecek güçleri olsaydı bunu şimdiye kadar yapmış olacaklarını söyledi.

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı ve Hatemü’l-Enbiya Merkez Karargâhı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahî, önceki savaşlarda İran İslam Cumhuriyeti’ni devirme, ülkeyi parçalama ve yok etme sloganları atan düşmanların bugün kendilerinin yıpranma ve çöküş sürecinde olduğunu, güçlü İran’ın ise dimdik ayakta kaldığını belirtti.

ABD Başkanı’nın yaşlandığını ve artık yerinden kalkacak gücü olmadığını diyen Abdullahî, ABD toplumunun ve işgal altındaki topraklarda yaşayanların düşmanın ciddi ve temel zayıflıklarının farkında olduğunu ifade etti.

İran’a yönelik yeni bir yanlış hesabın öncekilerden farklı ve daha ağır karşılıklarla sonuçlanacağı uyarısında bulundu.

İran’ın liderliğinin, halkının, yetkililerinin ve silahlı kuvvetlerinin kararlılığına dikkat çeken Abdullahî, “Bu kararlılığı defalarca sınadınız. Denenmişi yeniden denemek hatadır. Akılsızca kararlarınızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bir sonraki kükreme çok daha yakın, daha yıkıcı ve önlenmesi imkânsız olacak” dedi.

News ID 1939245
Azar MAHDAVAN

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