  1. Ekonomi
19 Eki 2026 14:40

İran ile IKBY'den Pervizhan Sınır Kapısı’nda ticaretin kolaylaştırılması vurgusu

İran ile IKBY'den Pervizhan Sınır Kapısı’nda ticaretin kolaylaştırılması vurgusu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve İran yetkilileri, Pervizhan Sınır Kapısı’nda buluştu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve İran yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda; ticaret ve transit geçişlerde yaşanan sorunları, sınır hizmetleri ve tırların geçişlerinin kolaylaştırılmasını ele aldılar. 

Taraflar, ticari alışverişlerin canlandırılması ve her iki ülkenin sınır bölgelerinin karşılıklı fayda sağlaması amacıyla işbirliğinin genişletilmesi, sorunların takip edilmesi ve anlaşmaların hayata geçirilmesi hususundaki kararlılıklarını vurguladılar.

Pervizhan Sınır Kapısı’ndaki IKBY Tam Yetkili Temsilcisi Abbas İsmail Ali toplantıda, gündeme gelen meselelerin takip edilmesi ve sınır sorunlarının giderilmesi hususunda Irak tarafının işbirliğine hazır olduğunu belirtti.

İşbirliğinin sürdürülmesi ve ortak toplantıların düzenli olarak yapılması gerektiğine vurgu yapan yetkili, "İran ile IKBY arasındaki ticaret hacmini artırmak için mevcut engellerin ortadan kaldırılması ve tüccarların daha fazla faaliyet gösterebilmesi için uygun zemin hazırlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

News ID 1939250

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