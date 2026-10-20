Türkiye medyasında İran’ın 700 yıllık tarihi camisi: Mutellib Han Camisi

Türkiye’nin GZT haber platformu, İran’ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde bulunan yaklaşık 700 yıllık Mutellib Han Camisi’ni haberleştirdi. Anadolu Ajansı kaynaklı haberde, İlhanlı döneminden günümüze ulaşan ve kubbesiz özgün mimarisiyle öne çıkan tarihî yapı, İran’ın önemli kültürel miraslarından biri olarak tanıtıldı.

Haberde caminin geometrik tuğla işçiliği, 12,5 metre yüksekliğindeki mihrabı, geniş eyvanı ve avlusu gibi mimari özelliklerine dikkat çekildi. İlhanlı döneminde inşa edilen yapının, Kaçar dönemindeki onarımlar ve değişikliklerle bugünkü görünümüne kavuştuğu belirtildi.

Mutellib Han Camisi’nin başlangıçta kubbesiz olarak tasarlandığı, daha sonra iklim koşullarına karşı korunması amacıyla üzerine 18 metre açıklığında taşınabilir bir kubbe eklendiği aktarıldı. Haberde ayrıca caminin 2000 yılında İran Ulusal Eserler Listesi’ne kaydedildiği bilgisine yer verildi.