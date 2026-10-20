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20 Eki 2026 12:03

Türkiye medyasında İran’ın 700 yıllık tarihi camisi: Mutellib Han Camisi

Türkiye medyasında İran’ın 700 yıllık tarihi camisi: Mutellib Han Camisi

İran’ın Hoy kentinde bulunan Mutellib Han Camisi, İlhanlı döneminden günümüze uzanan geçmişi ve alışılmışın dışındaki kubbesiz mimarisiyle dikkat çekiyor.

Türkiye’nin GZT haber platformu, İran’ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde bulunan yaklaşık 700 yıllık Mutellib Han Camisi’ni haberleştirdi. Anadolu Ajansı kaynaklı haberde, İlhanlı döneminden günümüze ulaşan ve kubbesiz özgün mimarisiyle öne çıkan tarihî yapı, İran’ın önemli kültürel miraslarından biri olarak tanıtıldı.

Türkiye medyasında İran’ın 700 yıllık tarihi camisi: Mutellib Han Camisi

Haberde caminin geometrik tuğla işçiliği, 12,5 metre yüksekliğindeki mihrabı, geniş eyvanı ve avlusu gibi mimari özelliklerine dikkat çekildi. İlhanlı döneminde inşa edilen yapının, Kaçar dönemindeki onarımlar ve değişikliklerle bugünkü görünümüne kavuştuğu belirtildi.

Türkiye medyasında İran’ın 700 yıllık tarihi camisi: Mutellib Han Camisi

Mutellib Han Camisi’nin başlangıçta kubbesiz olarak tasarlandığı, daha sonra iklim koşullarına karşı korunması amacıyla üzerine 18 metre açıklığında taşınabilir bir kubbe eklendiği aktarıldı. Haberde ayrıca caminin 2000 yılında İran Ulusal Eserler Listesi’ne kaydedildiği bilgisine yer verildi.

News ID 1939267
Azar MAHDAVAN

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