Arif: ŞİÖ, saldırı ve yaptırımları kınamanın ötesine geçmeli

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyesi ülkelerin başbakanları toplantısında yaptığı konuşmada, örgütün ekonomik gücünü artırması ve ortak girişimleri somut projelere dönüştürmesi gerektiğini söyledi.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askerî saldırılarını ve tek taraflı yaptırımları kınayan Arif, bu tür uygulamaların yalnızca hedef alınan ülkeyi değil, enerji, ticaret, taşımacılık ve tedarik zincirleri üzerinden tüm bölge ülkelerini etkilediğini belirtti.

Arif, ŞİÖ’nün ekonomik dayanıklılığını güçlendirmek amacıyla bağımsız bir kalkınma bankasının kurulmasını, enerji konsorsiyumu oluşturulmasını, ulusal para birimleriyle ticaretin yaygınlaştırılmasını ve bölgesel ulaşım koridorlarının geliştirilmesini önerdi.

İranlı yetkili ayrıca bankacılık ve ödeme sistemlerinde bağımsızlığın artırılması, dijital ekonomi ve yapay zekâ alanlarında iş birliğinin genişletilmesi, gıda güvenliği ve tarım alanlarında ortak projelerin geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Arif, ŞİÖ’nün etkinliğinin yalnızca siyasi açıklamalarla değil, üye ülkelerin halklarına somut ekonomik ve insani faydalar sağlayacak mekanizmalarla ölçülmesi gerektiğini vurguladı.