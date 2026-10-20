İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı’nda iki petrol tankeri durduruldu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 19 numaralı açıklamasında, Hürmüz Boğazı’nın güneyindeki yasa dışı güzergâha döşenen deniz mayınlarının patlaması sonucu iki petrol tankerinin alev aldığını ve durdurulduğunu bildirdi.

Açıklamada ayrıca, ABD’ye ait bir MQ-9 insansız hava aracının tespit edilerek vurulduğu ve düşürüldüğü aktarıldı.

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, mayın döşenen güzergâhtan geçişin yasa dışı olduğunu belirterek, bu rotayı kullanmaya çalışan gemilerin ciddi sonuçlarla karşılaşacağı uyarısında bulundu. Açıklamada, bu tür girişimlerin sürmesi hâlinde petrol şirketlerinin daha ağır bedeller ödeyebileceği ifade edildi.