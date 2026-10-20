Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan bir petrol tankerinde yangın çıktı

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, "Bugün öğleden sonra erken saatlerde, Hürmüz Boğazı'nın doğu kesimini sürekli olarak izleyen ve kontrol eden İran Ordusu Deniz Kuvvetleri gözetleme ekipleri, yasaklı bölgede alev alan bir petrol tankeri tespit etti.

Önceki uyarılara rağmen bu tanker, takip sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı'nın güney koridorundaki yasaklı bölgeden geçmeye çalışmıştır" ifadelerine yer verildi.

İran Ordusu, koordinasyonsuz seyrüseferin sonuçlarının kurallara aykırı hareket edenlere ait olduğunu vurgulayarak, bu tür davranışların istikrarsızlık ortamının yayılmasına yol açtığını belirtti.

